Власти рассказали о ситуации в Краснодарском крае

Ситуация в Краснодарском крае спокойная и контролируемая, дополнительные меры безопасности не вводятся, сообщает оперативный штаб региона.

«Ситуация в регионе спокойная и находится под полным контролем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные и силовые ведомства не вводили дополнительные меры безопасности.

Также сообщается, что в соцсетях распространяется много фейковой информации.

Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.