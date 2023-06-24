В Ростове-на-Дону рядом со штабом ЮВО выставили посты

В районе штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону организованы посты, за порядком следят сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Об этом пишет ТАСС.

Как говорится в сообщении, на улицах неподалеку от штаба выставлены посты военных, замечены люди в форме и машины полиции. Также рядом со штабом стоит БТР.

Корреспондент издания уточняет, что центральные улицы Ростова-на-Дону патрулируют полицейские машины с включенными проблесковыми маячками, на западе города слышны звуки пролета воздушной техники.

Ведомства при этом пока не дали каких-либо официальных комментариев на счет происходящего.

Ранее в Telegram-канале Евгения Пригожина было опубликовано несколько аудиозаписей с заявлениями. Он заявил, что руководство страны нанесло удары по его подразделениям, и он не собирается оставлять это безнаказанным.