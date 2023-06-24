В Москве усилили меры безопасности

Важнейшие объекты Москвы взяты под усиленную охрану, меры безопасности в столице усилены. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

Ранее в Telegram-канале Пригожина было размещено несколько аудиозаписей с его заявлениями. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, обвинив в этом военное руководства страны.