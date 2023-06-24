В ФСБ возбудили уголовное дело в отношении Пригожина

Заявления и действия основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта, заявили в субботу в центре общественных связей ФСБ России.

"Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами", - сообщили там.

В ведомстве также отметили, что распространенные заявления об ударах МО РФ по ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются провокацией.

"Вся распространяемая в социальных сетях информация от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией", - сказали в центре общественных связей ФСБ.

Кроме того, бойцов ЧВК призвали не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

"Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию", - заявили в ЦОС ФСБ.

Там добавили, что российская армия продолжает выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в зоне проведения специальной военной операции.

"Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе проведения СВО", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в РФ.