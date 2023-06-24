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Генпрокуратура России: действия Пригожина получат надлежащую правовую оценку

Действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина получат надлежащую правовую оценку, сообщает Генпрокуратура России.

Генпрокуратура России: Действия Пригожина получат надлежащую правовую оценку
© ТАСС

Отмечается, что уголовное дело в отношении Пригожина возбуждено законно и обоснованно.

«Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени Евгения Пригожина сообщений.

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