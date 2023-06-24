Генпрокуратура России: действия Пригожина получат надлежащую правовую оценку

Отмечается, что уголовное дело в отношении Пригожина возбуждено законно и обоснованно.

«Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени Евгения Пригожина сообщений.