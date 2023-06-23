Самолет экстренно сел в аэропорту Гонконга из-за за взорвавшегося шасси

В аэропорту Гонконга самолет совершил экстренную посадку из-за за взорвавшегося шасси. Как сообщает телеканал RTHK, 18 человек были ранены в результате произошедшего.

Уточняется, что для эвакуации пассажиров из самолета был спущен аварийный трап. Также издание пишет, что к месту происшествия прибыли 7 машин скорой помощи.