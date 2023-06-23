После заявлений Пригожина возбудили дело о призыве к вооруженному мятежу
Заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.
"Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", - говорится в сообщении НАК.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все необходимые меры.
Ранее в Минобороны назвали ложной информацию, распространяемую в социальных сетях о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер".