Канада начала расследование трагедии с батискафом «Титан»

22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Их характер указывает на то, что на судне произошел взрыв, направленный внутрь. После этого береговая охрана США заявила, все пять членов экипажа батьискафа, генеральный директор организации Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле, погибли.