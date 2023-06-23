В египетском отеле польский турист напал на россиянина

В египетском отеле Lotus Bay Beach Resort 4* конфликт между туристом из России и отдыхающим из Польши закончился дракой. Об этом сообщает РИА «Новости»

Как утверждает турист из России, он вышел на обед вместе со своей семьёй, когда незнакомый мужчина из Польши неожиданно стал грубо себя вести и кричать в сторону россиянина. При этом россиянин подчёркивает, что ничего не сделал поляку, а агрессия началась без видимых причин.