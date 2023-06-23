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В египетском отеле конфликт между туристом из России и отдыхающим из Польши закончился дракой

В египетском отеле Lotus Bay Beach Resort 4* конфликт между туристом из России и отдыхающим из Польши закончился дракой. Об этом сообщает РИА «Новости»

В египетском отеле польский турист напал на россиянина
© globallookpress.com

Как утверждает турист из России, он вышел на обед вместе со своей семьёй, когда незнакомый мужчина из Польши неожиданно стал грубо себя вести и кричать в сторону россиянина. При этом россиянин подчёркивает, что ничего не сделал поляку, а агрессия началась без видимых причин.

«Сегодня, 23 июня, отдыхая в отеле Египта, я с семьей пошел на обед. В очереди за нами стоял польский гражданин. Мой сын прошел мимо него, не задев, но мужчина начал нелестно отзываться о нас, кричать на детей. Мелькали разные слова, а также призывы убраться отсюда», – заявил турист.

Конфликт перерос в драку – как утверждает россиянин, потасовка могла закончиться поножовщиной.

«Дело чуть не дошло до поножовщины, жена остановила», – добавил он.

Ранее массовая драка на проезжей части произошла на Урале.

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