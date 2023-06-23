В египетском отеле польский турист напал на россиянина

В египетском отеле конфликт между туристом из России и отдыхающим из Польши закончился дракой
В египетском отеле Lotus Bay Beach Resort 4* конфликт между туристом из России и отдыхающим из Польши закончился дракой. Об этом сообщает РИА «Новости»
Как утверждает турист из России, он вышел на обед вместе со своей семьёй, когда незнакомый мужчина из Польши неожиданно стал грубо себя вести и кричать в сторону россиянина. При этом россиянин подчёркивает, что ничего не сделал поляку, а агрессия началась без видимых причин.
«Сегодня, 23 июня, отдыхая в отеле Египта, я с семьей пошел на обед. В очереди за нами стоял польский гражданин. Мой сын прошел мимо него, не задев, но мужчина начал нелестно отзываться о нас, кричать на детей. Мелькали разные слова, а также призывы убраться отсюда», – заявил турист.
Конфликт перерос в драку – как утверждает россиянин, потасовка могла закончиться поножовщиной.
«Дело чуть не дошло до поножовщины, жена остановила», – добавил он.
Ранее массовая драка на проезжей части произошла на Урале.