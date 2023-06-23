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Уроженка Ленинграда пропала во Вьетнаме через три месяца после рождения ребенка

Живущая во Вьетнаме россиянка перестала выходить на связь с родственниками спустя несколько месяцев после рождения ребенка от гражданина этой страны. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на информацию от ее близких.

Россиянка пропала во Вьетнаме через три месяца после рождения ребенка
© Евгения Близнюк/VK

На полуостров Индокитай 43-летняя гражданка России приехала три года назад. Во Вьетнаме она преподавала английский язык и познакомилась с местным жителем, от которого в марте этого года родила дочь.

В середине июня петербурженка Евгения Близнюк отправилась в Ханой. Из Хайфона в столицу страны она поехала, чтобы в дальнейшем пройти процедуру «визарана» через соседний Лаос. Женщина, работавшая без специальной визы, собиралась обнулить разрешенный срок пребывания на территории Вьетнама пересечением ближайшей границы на автобусе, но к моменту его отправления не появилась и перестала отвечать на звонки родных.

По данным источника, партнер россиянки, с которым в настоящее время находится их общий ребенок, также заявил, что не может связаться с нею с 12 июня.

«Она родила 3 месяца назад и не могла бросить ребенка! Разумеется, я подозреваю, что могло случиться худшее. Я думаю, что ее убили или ей подкинули наркотики. Есть ее последняя переписка, где она описывает, что ее сожитель употребляет наркотики и ворует ее деньги, и она могла, например, угрожать ему полицией», — считает старшая дочь пропавшей.

Накануне она написала обратилась в петербургскую полицию и сообщила о пропаже родственницы в консульство.

В мае стало известно, что россиянка пропала в аэропорту Стамбула после того, как ее не пустили в Израиль.

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