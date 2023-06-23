Россиянка пропала во Вьетнаме через три месяца после рождения ребенка

Живущая во Вьетнаме россиянка перестала выходить на связь с родственниками спустя несколько месяцев после рождения ребенка от гражданина этой страны. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на информацию от ее близких.

© Евгения Близнюк/VK

На полуостров Индокитай 43-летняя гражданка России приехала три года назад. Во Вьетнаме она преподавала английский язык и познакомилась с местным жителем, от которого в марте этого года родила дочь.

В середине июня петербурженка Евгения Близнюк отправилась в Ханой. Из Хайфона в столицу страны она поехала, чтобы в дальнейшем пройти процедуру «визарана» через соседний Лаос. Женщина, работавшая без специальной визы, собиралась обнулить разрешенный срок пребывания на территории Вьетнама пересечением ближайшей границы на автобусе, но к моменту его отправления не появилась и перестала отвечать на звонки родных.

По данным источника, партнер россиянки, с которым в настоящее время находится их общий ребенок, также заявил, что не может связаться с нею с 12 июня.

«Она родила 3 месяца назад и не могла бросить ребенка! Разумеется, я подозреваю, что могло случиться худшее. Я думаю, что ее убили или ей подкинули наркотики. Есть ее последняя переписка, где она описывает, что ее сожитель употребляет наркотики и ворует ее деньги, и она могла, например, угрожать ему полицией», — считает старшая дочь пропавшей.

Накануне она написала обратилась в петербургскую полицию и сообщила о пропаже родственницы в консульство.