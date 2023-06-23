Касатки напали на яхту россиянина у берегов Испании
Касатки в Карибском море напали на яхту «Суббота». Об этом сообщил владелец яхты россиянин Анатолий Илясов.
«Сначала подумал — камни, а оказалось касатки. Причем семья: мама учила детеныша атаковать, а в качестве груши выбрала яхту „Суббота“», — заявил Илясов.
Его слова приводит telegram-канал Mash.
Косатки оставили яхту только спустя 15 минут. Илясов подчеркнул, что береговая охрана Испании никак не среагировала на сигнал бедствия судна. Отмечается, что россиянин всю зиму путешествовал на яхте по Карибскому морю под флагом РФ.
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