Ребенка ранили во время соревнований по стрельбе в Подмосковье

В Московской области 7-летний ребенок был ранен во время соревнований по стрельбе
В Подмосковье семилетний ребенок получил ранение из пневматики и был госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел сегодня в подмосковной Кубинке. Там проходили соревнования по спортивной стрельбе.
Как пишет источник, семилетний мальчик получил травму, когда участники состязания вышли к стрельбищу с пневматикой. Ребенок, по данным канала, был ранен из пневматического ружья.
К настоящему времени потерпевшего уже доставили в местную больницу в состоянии средней тяжести.
Прошлым летом в Тульской области мужчина ранил из ружья ребенка, стреляя по бродячей собаке.
До этого сообщалось, что неизвестный выстрелил из пневматики в ребенка на детской площадке в Подмосковье.
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