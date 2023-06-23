Ребенка ранили во время соревнований по стрельбе в Подмосковье

В Подмосковье семилетний ребенок получил ранение из пневматики и был госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Газета.Ru

Инцидент произошел сегодня в подмосковной Кубинке. Там проходили соревнования по спортивной стрельбе.

Как пишет источник, семилетний мальчик получил травму, когда участники состязания вышли к стрельбищу с пневматикой. Ребенок, по данным канала, был ранен из пневматического ружья.

К настоящему времени потерпевшего уже доставили в местную больницу в состоянии средней тяжести.

Прошлым летом в Тульской области мужчина ранил из ружья ребенка, стреляя по бродячей собаке.