Стало известно о серьезных повреждениях Чонгарского моста

Повреждения Чонгарского моста оказались серьезнее, чем полагалось изначально
ВРИО губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост был поврежден гораздо сильнее, чем полагали изначально. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
По его словам, в ближайшие 15-20 дней мост будет недоступен для использования.
«К сожалению, мост поврежден намного серьезные, чем мы первоначально думали. Мост в ближайшие 15-20 дней, даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, непригоден для передвижения», – заявил он.
22 июня ВСУ нанесли ракетный удар по нескольким мостам, которые соединяли между собой Херсонскую область и Крым. В данный момент сообщение между регионами осуществляется с помощью резервного маршрута.
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