Сальдо рассказал о серьезных повреждениях Чонгарского моста

«К сожалению, мост повреждён намного серьёзнее, чем мы первоначально думали. Мост в ближайшие 15—20 дней, даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, непригоден для передвижения», — приводит его слова РИА Новости.