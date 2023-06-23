В Москве задержали троих поджигателей релейных шкафов

В столице задержали троих мужчин, подозреваемых в поджоге релейных шкафов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД Росии по ЦФО в пятницу, 23 июня.

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Преступление произошло на перегоне между станциями Москва-Товарная-Павелецкая и Варшавская. Неизвестные подожгли три релейных шкафа.

В результате совместной работы различный подразделений полиции и ФСБ удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое россиян 1995 и 1997 годов рождения. Мужчин задержали на одной из станций московского метро. Они сообщили, что совершили преступление ради обещанного неизвестным денежного вознаграждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Следствие рассматривает вопрос о переквалификации преступления под статью «Диверсия». По ней фигурантам будет грозить 20 лет лишения свободы.