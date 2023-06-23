Финансист из США Джей Блум рассказал, что планировал отправиться к месту затопления «Титаника» на батискафе «Титан», но передумал из-за опасений по поводу безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Блум хотел отправиться в плавание вместе со своим сыном Шоном. Однако, осмотрев батискаф, финансист засомневался в надёжности подводного аппарата и отказался.

Блум также добавил, что после отказа к нему обратился основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш. Он стал уговаривать Блума поменять решение и даже предложил значительную скидку в 100 тысяч долларов. Как утверждает финансист, Раш обещал, что экспедиция будет «безопаснее, чем переход пешеходом улицы», а «полет на вертолете или погружение с аквалангом» являются более опасными, чем использования батискафа «Титан».