Около 350 пакистанцев погибли в катастрофе судна у берегов Греции

Около 350 пакистанцев могли погибнуть в результате катастрофы судна с нелегальными мигрантами, затонувшего на прошлой неделе в Средиземном море у берегов Греции, сообщил министр внутренних дел Пакистана Рана Санаулла, которого цитирует ТАСС.

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По его словам, по последним данным, на судне вместимостью 300 человек находились до 800 мигрантов, в том числе сотни граждан Пакистана. Санаулла добавил, что количество жертв катастрофы превышает число погибших в крупнейших терактах в Пакистане.

К настоящему времени пакистанская полиция арестовала 27 подозреваемых в контрабанде людей и завела 70 уголовных дел по таким преступлениям. Правительство собирается ужесточить законы по борьбе с торговцами людьми.

Судно с мигрантами из разных стран затонуло в открытом море 14 июня в 80 километрах от греческого приморского города Пилос. 104 человека удалось спасти, включая 12 пакистанцев.