В Курской области на трактор местного жителя упал дрон

В Рыльском районе Курской области беспилотный летательный аппарат упал на трактор местного жителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Рыльский район граничит с Сумской областью Украины. В апреле губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район, в результате три населенных пункта остались без электричества. По его данным, никто не пострадал, разрушений в населенных пунктах нет. Старовойт заявил, что ВСУ нанесли более 20 ударов по территории района.