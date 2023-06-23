В Курской области на трактор местного жителя упал дрон

В Рыльском районе Курской области беспилотный летательный аппарат упал на трактор местного жителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«В Рыльском районе произошло попадание БПЛА в сельхозтехнику местного жителя», — заявил он.
Отмечается, что в результате попадания беспилотника незначительные повреждения получил трактор. Из людей никто не пострадал.
Уточняются остальные обстоятельства случившегося, а также принадлежность беспилотника.
Рыльский район граничит с Сумской областью Украины. В апреле губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район, в результате три населенных пункта остались без электричества. По его данным, никто не пострадал, разрушений в населенных пунктах нет. Старовойт заявил, что ВСУ нанесли более 20 ударов по территории района.
23 июня сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) четырьмя минометными снарядами обстреляли тракторную стоянку сельхозпредприятия «Победа» на окраине населенного пункта Елизаветовка в Курской области.