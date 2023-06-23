На Урале произошла массовая драка на проезжей части
В Ревде Свердловской области произошла потасовка водителей на проезжей части, сообщает «4 канал Екатеринбург» в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Горького и Мичурина. На видеозаписи инцидента видно, что в драке участвуют трое мужчин, один из них ударил оппонента ногой. Помешать мужчинам продолжить потасовку попыталась женщина, которая встала между дерущимися. Из-за потасовки движение автомобилей на участке дороги было заблокировано. О причинах инцидента и его последствиях не сообщается.
Ранее в Москве на припаркованные автомобили упал кусок бетона с фасада здания. От удара сильные механические повреждения получил припаркованный внедорожник Mercedes-Benz и седан Toyota. Также стало известно, что в Богородицке Тульской области загорелась пожарная часть. К ее тушению привлечены 12 пожарных автомобилей.