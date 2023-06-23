На Урале произошла массовая драка на проезжей части

Инцидент произошел на перекрестке улиц Горького и Мичурина. На видеозаписи инцидента видно, что в драке участвуют трое мужчин, один из них ударил оппонента ногой. Помешать мужчинам продолжить потасовку попыталась женщина, которая встала между дерущимися. Из-за потасовки движение автомобилей на участке дороги было заблокировано. О причинах инцидента и его последствиях не сообщается.