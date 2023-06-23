На крыше московской школы нашли беспилотник

Беспилотный летательный аппарат был обнаружен на крыше школы на Хавской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

© Unsplash

По данным канала, найденный дрон имеет размеры 15 на 15 сантиметров. Его нашли на крыше перехода между основным зданием школы и пристройкой.

На месте инцидента работают полицейские, при этом тип беспилотника пока неизвестен.

Утром 21 июня беспилотники упали в поселке Калининец на подлете к складам одной из воинских частей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале опубликовал фото с места их падения, отметив, что разрушений и пострадавших не было.