На крыше московской школы нашли беспилотник
Беспилотный летательный аппарат был обнаружен на крыше школы на Хавской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, найденный дрон имеет размеры 15 на 15 сантиметров. Его нашли на крыше перехода между основным зданием школы и пристройкой.
На месте инцидента работают полицейские, при этом тип беспилотника пока неизвестен.
Утром 21 июня беспилотники упали в поселке Калининец на подлете к складам одной из воинских частей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале опубликовал фото с места их падения, отметив, что разрушений и пострадавших не было.
Глава региона также подчеркнул, что дроны не добрались до складов «в результате противодействия военных».
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