Потоп на подмосковной улице попал на видео
Потоп из-за обильных осадков в пятницу, 23 июня, на Октябрьской улице в Люберцах попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Мои Люберцы».
«Потоп двинулся на Октябрьский проспект, конкретно мимо дома №60», — подписал автор поста запись, на кадрах которой запечатлена полностью залитая водой дворовая территория возле жилого дома.
«Мне нужна лодка на сегодняшний вечер», «Воды в городе полно… А рыба-то появилась?», «Хорошо, что на работе сапоги резиновые выдали высокие», — написали в комментариях жители города.
Некоторые поделились видеозаписями с потопом из других районов Люберец и снимками своей промоченной обуви.
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