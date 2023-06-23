Бетонная плита рухнула на две иномарки в центре Москвы
Бетонная плита рухнула на два автомобиля с реконструируемого здания в Кривоколенном переулке в центре Москвы. Как сообщает РЕН ТВ, в результате происшествия повреждения получили Mercedes и Toyota.
По предварительной информации, люди не пострадали. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте работают экстренные службы.
Напомним, что 21 июня в одной из квартир в доме на улице Маросейка в центре Москвы обрушился потолок. В доме проводился капитальный ремонт, во время которого обломалась одна балок перекрытия.
Из квартиры самостоятельно выбралась женщина, а из под обломков позднее спасли нескольких животных. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.