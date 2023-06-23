Селевой поток отрезал от внешнего мира 10 населенных пунктов в Дагестане
В Дагестане сошедший селевой поток отрезал от внешнего мира 10 населенных пунктов. Как сообщает «Подъем» со ссылкой на администрацию пострадавшего Рутульского района, сейчас дорогу расчищают, а сообщение уже частично восстановлено.
Там отметили, что из-за непрекращающихся дождей дорогу к поселениям в Горном магале периодически накрывает селевыми потоками. Ее чистят два раза в день силами дорожников и местных жителей.
«Проблем с товарами первой необходимости нет. Все социальные объекты работают в штатном режиме. Энергоснабжение не прервано, мобильная связь работает», — добавили там.
В «Дагестанавтодоре» также сообщили, что на место была переброшена необходимая техника. Организация предупредила, что из-за ливней на отдельных участках возможно «кратковременное прерывание транспортного сообщения» из-за селей. Местные службы работают над устранением последствий в усиленном режиме.