Селевой поток отрезал от внешнего мира 10 населенных пунктов в Дагестане

В Дагестане сошедший селевой поток отрезал от внешнего мира 10 населенных пунктов. Как сообщает «Подъем» со ссылкой на администрацию пострадавшего Рутульского района, сейчас дорогу расчищают, а сообщение уже частично восстановлено.

Там отметили, что из-за непрекращающихся дождей дорогу к поселениям в Горном магале периодически накрывает селевыми потоками. Ее чистят два раза в день силами дорожников и местных жителей.

«Проблем с товарами первой необходимости нет. Все социальные объекты работают в штатном режиме. Энергоснабжение не прервано, мобильная связь работает», — добавили там.