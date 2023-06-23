Появились подробности ночного поджога автомобилей на юго-западе Москвы
Три автомобиля на юго-западе столицы поджег неизвестный на самокате. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 23 июня.
По данным ведомства, сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения одного из домов и выяснили, что около 1:50 к припаркованным машинам на самокате подъехал неизвестный и бросил в сторону автомобилей неустановленный предмет, после чего скрылся.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Специалисты выясняют размер нанесенного ущерба, а сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого.
Пожар, о котором идет речь, произошел ночью на улице Островитянова возле дома № 5, корпус 1. Огнем были уничтожены три автомобиля. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В 2:32 силами сотрудников МЧС пожар ликвидировали.