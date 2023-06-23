В Санкт-Петербурге загорелся строящийся ЖК

Сильный пожар вспыхнул в строящемся ЖК «Черная речка, 41», сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Очевидцы засняли видеокадры, на которых показано, как черный густой дым валит вверх.

О причинах произошедшего не сообщается, информации о жертвах также нет.

Ранее два взрыва произошли в ходе пожара в пристройке к складу с палетами и бумажной тарой на юге Москвы. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. В конце марта на стройке рядом с деловым центром «Москва Сити» вспыхнул пожар, загорелись строительные конструкции. Его площадь составила около 40 квадратных метров.

В апреле крупный пожар вспыхнул на строительной площадке ЖК «Река» на Мичуринском проспекте в Москве. Информации о пострадавших нет.