Избиение юноши толпой казахов в российском городе попало на видео

На представленном видеоролике видно, как группа мужчин, преимущественно казахов, набрасывается на молодого человека с кулаками. Когда последний оказывается на асфальте, его начинают бить ногами по телу и голове.

Позже очевидцы поделились предположениями о причинах драки. По их версии, все началось после того, как волгоградец решил заговорить с казахской девушкой. «Один начал бить одного русского мальчика, ему не было 18, и вся его компания накинулась на одного, один человек был без сознания, потому что его душили», — отметили они.