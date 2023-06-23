В Братске закрыли кафе из-за отравления более 100 человек шаурмой

В Братске суд закрыл кафе, в котором отравились шаурмой 103 человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, с таким ходатайством выступала российская прокуратура. Проверки показали, что сотрудники заведения пренебрегали личной гигиеной, условия готовки были нарушены, а в ингредиентах нашли сальмонеллу.

До этого стало известно, что причиной отравления россиян в кафе стала именно эта бактерия.