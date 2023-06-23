Горящие на парковке в Москве машины попали на видео

Сразу четыре машины сгорели на автостоянке на улице Островитянова на юго-западе Москвы в ночь на пятницу, 23 июня. Видеозапись с места ЧП опубликовал Telegram-канал SHOT.

Очевидцы рассказали журналистам, что сначала загорелось колесо белого Volvo, потом огонь перекинулся на соседние машины. Еще ночью пожар на площади 20 квадратных метров был потушен, информации о пострадавших не поступало.

Столичная полиция начала поиски поджигателя. Стало известно, что к одному из автомобилей в ночные часы приблизился неизвестный на самокате и бросил неустановленный предмет, после чего транспорт воспламенился, сообщает «МВД Медиа».