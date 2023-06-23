К поджогу релейных шкафов в Москве оказались причастны двое граждан Казахстана

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Казахстана по подозрению в поджоге релейных шкафов на железной дороге рядом с Варшавским шоссе. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, задержанные 25 и 27 лет рассказали силовикам, что нашли подработку в мессенджере. Им за поджог заплатили 30 тысяч рублей, которые они получили на криптокошелек.

Против них возбуждено дело по статье 267 УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»).