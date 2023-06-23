Курский губернатор рассказал о последствиях падения беспилотников
Обломки беспилотного летательного аппарата, сбитого над Курском, упали на территории частного домовладения. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«На участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор», — уточнил глава региона, описывая последствия падения беспилотников.
Два беспилотника над Курском были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 23 июня.
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