ФСБ задержала пятерых человек, которые пытались вывезти из России один килограмм радиоактивного цезия-137 с целью использовать его в ущерб российским военным. Об этом сообщает РИА Новости.

В ФСБ заявили, что преступники были задержаны в момент покупки радиоактивного вещества. В спецслужбе их назвали членами организованной преступной группы, координировал которую гражданин Украины.

Члены группы в интересах иностранного заказчика искали цезий-137, планировали заплатить за него 3,5 миллиона долларов и вывезти за границу «для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО» - чтобы устроить провокации с оружием массового поражения и обвинить в его применении Россию.

В ФСБ подчеркнули, что задержанные уже дали признательные показания. Против них возбудили уголовное дело о незаконном обращение с радиоактивными веществами и приготовлении к контрабанде радиоактивных веществ.

Радиоизотоп цезий-137 используется в промышленности - для измерений и определения плотности материалов, в радиотерапии, для инспекционно-досмотровых комплексов, для радиационной стерилизации продуктов и медицинских препаратов.

Если цезий-137 попадет в почву, воду или продукты питания, он может попасть в пищевую цепочку. Это представляет опасность для здоровья людей и животных и может привести к длительному загрязнению экосистем. Цезий-137 был выброшен в окружающую среду в результате аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-1.