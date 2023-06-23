Лодка с десятью рыбаками перевернулась на Камчатке. В результате ЧП один человек погиб, об этом сообщает Прокуратура края.

В результате несчастного случая утонул 44-летний рабочий. Девять человек выплыли на берег сами, не дожидаясь помощи в воде.

Ранее каякеры спасли женщину и двух детей, которых смыло из рафта на реке Катунь. ЧП случилось 10 июня 2023 года в Чемальском районе республики, вблизи порога Еландинский. Как рассказал один из каякеров Рустам Модоров, который пришел на помощь туристам, сначала он услышал крики людей, затем увидел в реке женщину и плывущую вдали перевернутую лодку. Мужчина сел в каяк и поплыл на помощь туристке.