На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

Извержение вулкана Ключевская сопка началось на востоке Камчатки. Об этом сообщает на своем РАН.

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Извержение продолжается с 23:23 22 июня по местному времени (14:23 по московскому времени). Вулкану присвоили «желтый» повышенный код опасности для авиации, так как выбросов пепла не наблюдается. Он означает повышенную активность вулкана.

При этом в любое время могут возникнуть аэрозольные шлейфы с некоторым количеством пепла.

5 июня эксперты зафиксировали выброс пепла высотой три километра на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир.