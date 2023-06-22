Компания-оператор пропавшего батискафа сочла членов экипажа аппарата погибшими

Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate полагает, что члены экипажа аппарата погибли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.
В компании подтвердили, что на борту батискафа находились генеральный директор организации Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наргеоле.
Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Сообщается, что на борту был британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном.
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