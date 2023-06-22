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У побережья Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,6

Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано в 30 км от Анапы, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в четверг.

У побережья Анапы произошло землетрясение
© РИА Новости

"В 19:00 мск зарегистрировано сейсмособытие с эпицентром, предположительно, в 30 км от Анапы на глубине 10 км. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве уточнили, что жалоб от населения не поступало.

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