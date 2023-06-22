В Петербурге двухлетнюю девочку оставили на КПП воинской части

В Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку оставили на КПП воинской части, сообщает "Фонтанка.ру".

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По данным издания, накануне к КПП ребенка привезла в черной коляске некая женщина. Где находится мать девочки, неизвестно. Военные передали ребенка полиции, а те отвезли ее в больницу.

На вид ребенку 2-3 года, ее могут звать Маргарита.

Ранее в Челябинске нашли младенца в мусорном контейнере.

Местные жители нашли мальчика, завернутого в полиэтиленовый пакет, в контейнере для мусора.

Младенца доставили в больницу. В данный момент мальчику оказывается необходимая медицинская помощь. После случившегося сотрудники правоохранительных органов установили личности родителей найденного младенца. Ими оказались бездомные.