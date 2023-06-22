В Петербурге двухлетнюю девочку оставили на КПП воинской части
В Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку оставили на КПП воинской части, сообщает "Фонтанка.ру".
По данным издания, накануне к КПП ребенка привезла в черной коляске некая женщина. Где находится мать девочки, неизвестно. Военные передали ребенка полиции, а те отвезли ее в больницу.
На вид ребенку 2-3 года, ее могут звать Маргарита.
Ранее в Челябинске нашли младенца в мусорном контейнере.
Местные жители нашли мальчика, завернутого в полиэтиленовый пакет, в контейнере для мусора.
Младенца доставили в больницу. В данный момент мальчику оказывается необходимая медицинская помощь. После случившегося сотрудники правоохранительных органов установили личности родителей найденного младенца. Ими оказались бездомные.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".