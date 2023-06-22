Пьяный иностранец выбросил 20-летнюю дочь с пятого этажа в российском городе

Кировский районный суд Новосибирска продлил до 7 августа арест мужчине, который напился и столкнул 20-летнюю дочь с балкона пятого этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд учел, что мужчина — иностранный гражданин, который не проживает по месту регистрации и не имеет постоянного источника дохода, из-за чего может скрыться от правоохранителей. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Как уточняет издание Таджикистана. Сам инцидент с дочерью произошел 7 мая.