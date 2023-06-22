Эксперты, изучившие найденные в Атлантическом океане обломки, заявили, что они действительно могут принадлежать пропавшему батискафу «Титан». Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что найденные обломки могут быть посадочной рамой и задней крышкой от батискафа. По словам эксперта и знакомого членов экипажа Дэвида Мирнса, задняя крышка представляет из себя «заостренный конец» субмарины, а посадочная рама – это нижняя часть, на которой «сидит» батискаф.

«Если обшивка не работает и рама не работает, значит, со всей конструкцией произошло что-то очень плохое», – добавил он.

Мирнс также отметил, что найденные обломки принадлежали «нетрадиционной подводной лодке», что также косвенно подтверждает, что это могут быть части пропавшего «Титана».

«Это означает, что корпус еще не найден, но обнаружены две очень важные части всей системы», – добавил он.

При этом сам корпус, как и экипаж «Титана», остаются не найденными.

19 июня батискаф «Титан» отправился к месту нахождения обломков знаменитого затонувшего корабля «Титаник». На борту субмарины находилось 5 человек. Во время плавания подводное судно перестало выходить на связь.