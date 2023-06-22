Судью МУС Айталу объявили в розыск в России
Один из судей Международного уголовного суда, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, Росарио Сальваторе Айтала появился в базе розыска МВД РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, основанием для розыска является уголовная статья, но какая конкретно не уточняется. Известно, что соответствующее объявление появилось на стенде возле отделения МВД России по району Свиблово города Москвы.
Напомним, что в мае СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Айтале. Их объявили в розыск.
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