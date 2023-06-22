Судью МУС Айталу объявили в розыск в России

Один из судей Международного уголовного суда, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, Росарио Сальваторе Айтала появился в базе розыска МВД РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, основанием для розыска является уголовная статья, но какая конкретно не уточняется. Известно, что соответствующее объявление появилось на стенде возле отделения МВД России по району Свиблово города Москвы.