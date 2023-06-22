Иностранец избил россиянку из-за нежелания познакомиться

По данным ведомства, вечером 30 апреля на Литовском вале фигурант поссорился с незнакомкой. Он пять раз ударил ее кулаком по лицу, нанеся вред средней тяжести. Женщину госпитализировали. Выяснилось, что иностранец хотел познакомиться с прохожей, но она оскорбила его. Такой отказ кавалера обидел.