Задержанного ФСБ за контрабанду военной техники мужчину осудили на 1,5 года

В Зеленограде суд приговорил к 1,5 года лишения свободы мужчину за контрабанду военной техники из России. Об этом сообщает УФСБ по Москве и Московской области.

© Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Россиянин признан виновным по статье о покушении на контрабанду вооружения и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в 2022 году фигурант хотел незаконно купить ультракоротковолновые радиостанции, чтобы потом вывезти за границу. Однако 17 июня 2022 года ФСБ задержала мужчину.