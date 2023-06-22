СК: в Ярославской области разъярённый бык убил подростка и его мать

В Ярославской области разъярённый бык забодал насмерть 15-летнего подростка и его мать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по региону.

Отмечается, что подросток из семьи фермеров отправился пасти коров. Он привязал быка к вбитому в землю металлическому колышку.

Животное напало на него и рогами нанесло ему повреждения, несовместимые с жизнью, сказано в сообщении.

Когда подросток не вернулся домой к обеду, за ним отправилась 44-летняя мать. Бык и ей нанёс смертельные ранения.