В российском регионе бык насмерть забодал подростка и его мать

В Ярославской области бык насмерть забодал подростка, который вышел его пасти, и его мать. Об этом сообщает Следственного комитета России (СКР) по российскому региону.

«Поскольку юноша был один, сложно предполагать, чем была вызвана агрессия быка. Но он напал на юношу, рогами нанес ему повреждения, не совместимые с жизнью», — сказал представитель комитета.

Мать мальчика, не дождавшись его дома к обеду, отправилась за ним, однако бык напал и на нее. Затем на место происшествия прибыл старший брат погибшего. Сначала он увидел быка с оборванной веревкой на шее, после чего решил завести его в загон вместе со стадом коров. По возвращении на место он обнаружил тела матери и брата.