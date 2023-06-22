На Северном Кипре задержали российского банкира

В деревне Трикомо на территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) задержали россиянина Станислава Митрушина, которого разыскивает Интерпол. Об этом сообщает местное издание CyprusMail.

© Газета.Ru

По данным СМИ, задержанный Митрушин является бывшим председателем совета директоров банка «Советский». Митрушин появился там впервые в 2015 году, в 2018-м покинул регион и снова вернулся туда в том же году по поддельному паспорту гражданина Албании. С того момента он пребывал в республике, где получил вид на жительство и приобрел недвижимость.

В России Митрушин был фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. В июле 2018 года Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест. Он был объявлен в федеральный и международный розыск.