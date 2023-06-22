На Северном Кипре задержали российского банкира
В деревне Трикомо на территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) задержали россиянина Станислава Митрушина, которого разыскивает Интерпол. Об этом сообщает местное издание CyprusMail.
По данным СМИ, задержанный Митрушин является бывшим председателем совета директоров банка «Советский». Митрушин появился там впервые в 2015 году, в 2018-м покинул регион и снова вернулся туда в том же году по поддельному паспорту гражданина Албании. С того момента он пребывал в республике, где получил вид на жительство и приобрел недвижимость.
В России Митрушин был фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. В июле 2018 года Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест. Он был объявлен в федеральный и международный розыск.
До этого Банк России отозвал лицензию у банка «Советский». По величине активов банк на 1 мая 2018 года занимал 108-е место в банковской системе России.
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