Собака искусала 2-летнюю дочь хозяев под действием ультразвука, установленного соседом

В Подмосковье кане-корсо набросилась на двухлетнюю дочь своих хозяев, которые обвинили соседа во внезапной агрессии собаки. Об этом рассказал Telegram-канал "Осторожно, Москва".

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Инцидент произошел в подмосковном Королеве. Кане-корсо напал на двухлетнюю дочь собственных хозяев. Родители пострадавшего ребенка уверены, что питомец набросился на маленькую девочку под действием ультразвука для отпугивания собак, установленного их соседом из-за конфликта.

В апреле этого года его овчарка вторглась на территорию придомового участка, находившегося под охраной семейной собаки. Та стала защищать домашних и откусила у незваного гостя ухо. После этого владелец пса признал, что его животное само виновно в ответной агрессии из-за внезапного вторжения. Тогда ссора между соседями прекратилась, но спустя некоторое время кане-корсо стал более нервным и тревожным.

Выяснилось, что хозяин пострадавшей овчарки установил на своем участке аппарат ультразвука.

"Он нас, как крыс, пытается уничтожить ультразвуком. Установил на постоянку на наш дом, уже минимум недели две. Еще и неизвестно, что за прибор, помимо ультразвука какой-то писк постоянно. Собаки сначала стали агрессивными, у мужа проблемы с сосудами, ну а потом уже и трагедия - я не уследила за малышкой и она подошла к нервной собаке", - поделилась мать двухлетней девочки.

Она заявила, что уже несколько раз обращалась в полицию, но не добилась какого-либо результата. В настоящее время разъяренному питомцу ищут передержку, а потерпевшая находится на лечении.