Два человека госпитализированы после падения лифта в Воскресенске
После падения лифта в многоэтажном доме в Воскресенске два человека госпитализированы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
«В результате происшествия в больницу, подведомственную Минздраву Московской области, были доставлены два человека. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.
Проводятся диагностические исследования, оказывается необходимая медицинская помощь», - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Воскресенске в многоэтажном жилом доме с пятого этажа упал лифт.