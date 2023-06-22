В Ульяновской области «Газель» взорвалась рядом с цистерной

На дороге в районе села Малаевка Ульяновской области взорвалась «Газель», когда мимо проезжала топливная цистерна. Об этом сообщает ulpressa.ru.

Момент взрыва попал на видео – на кадрах можно увидеть, как рядом с горящей «Газелью» проезжают другие автомобили, после чего к ней приближается грузовик с полуприцепом-цистерной. Когда автомобили поравнялись, прогремел взрыв.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают пожарные. Информации о причинах взрыва, как и о пострадавших, на данный момент нет.