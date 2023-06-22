Мужчина и женщина, создавшие в Ярославле крупную площадку по обналичиванию денег, осуждены условно за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным УФСБ по Ярославской области, Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Николая Коляду (1988 г.р.) и Арину Гуляеву (1998 г.р) в создании площадки более чем на 50 подставных фирм и существующих только на бумаге индивидуальных предпринимателей. Общий оборот "незаконного банка" оценивают не менее чем в 286 млн руб., сумму полученного обнальщиками дохода - от 18 млн руб.
"Обнальщики работали с Блиновской", - уточнил источник в силовых структурах региона.
Блогершу Елену Блиновскую задержали 27 апреля по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег в период с 2019 по 2021 год на 918 млн рублей. СМИ со ссылкой на источники писали, что блогера задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией в Смоленской области. Она стала третьим известным российским блогером, в отношении которого завели дела об уклонении от уплаты налогов и дроблении бизнеса. 21 июня суд оставил Блиновскую под домашним арестом еще на месяц.