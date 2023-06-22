Мужчина и женщина, создавшие в Ярославле крупную площадку по обналичиванию денег, осуждены условно за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным УФСБ по Ярославской области, Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Николая Коляду (1988 г.р.) и Арину Гуляеву (1998 г.р) в создании площадки более чем на 50 подставных фирм и существующих только на бумаге индивидуальных предпринимателей. Общий оборот "незаконного банка" оценивают не менее чем в 286 млн руб., сумму полученного обнальщиками дохода - от 18 млн руб.

"Обнальщики работали с Блиновской", - уточнил источник в силовых структурах региона.