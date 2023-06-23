Названы две возможные причины взрыва на затонувшем батискафе «Титан»

Бывший капитан подводной лодки королевского военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси назвал две возможные причины, которые могли привести к взрыву на батискафе «Титан», передает телеканал Sky News.

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Как уточнил британский военный, мог сломался люк с болтами, использовавшийся для герметизации судна. Это повлекло бы за собой разрушение корпуса судна.

«Вторая: сам корпус батискафа был сконструирован с ошибками, и в результате не выдержал водяного давления», — указал он.

Рэмси уточнил, что игнорирование общепринятых способов создания подводных аппаратов при сборке батискафа стало причиной катастрофы, жертвами которой стали пять человек.