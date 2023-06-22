В СМИ стало известно, какое последнее сообщение отправил один из пассажиров батискафа "Титан", потерявшегося в Атлантическом океане, пишет Daily Star.

По мнению специалистов, это может пролить свет на обстоятельства происшествия. Хэмиш Хардинг один из пяти человек, кто находится на борту "Титана", которых до сих пор ищут спасатели.

Незадолго до погружения к затонувшему "Титанику" мужчина отправил сообщение своему другу Терри Виртсу.

"Мы отправляемся завтра, все хорошо, но погода была плохой, поэтому пришлось подождать", - говорилось в послании.

Комментируя сообщение, Терри указал на то, что экипаж батискафа и сам Хэмиш понимали, на какие риски они идут.

"В этом нет никаких сомнений", - добавил Виртс.